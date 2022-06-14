وزير العمل الإيراني يستقيل من منصبه بعد موافقة رئيسي

2022/06/14 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ،اليوم الثلاثاء، على استقالة وزير العمل حجت الله عبد الملكي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية: إن “وزير العمل قدّم أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وتم تعييين زاهدي وفا مشرفا على وزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي”.

وأضاف: أن “عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية”.

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