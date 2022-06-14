مرحلة ما بعد الصدريين.. ’تقدم’ يكشف عدد مقاعده في البرلمان

2022/06/14 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف تقدم، احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان مقاعد كتلته ستصل إلى خمسين مقعدا، بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، انه "سيتم زيادة ثلاث مقاعد في العاصمة بغداد إضافة الى بعض المحافظات الأخرى".

وأشار الى، ان "الاطار التنسيقي سيكون الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب والساحة السياسية، مشيرا الى، ان "استقالة نائب رئيس المجلس حاكم الزاملي لا تحتاج الى تصويت من قبل البرلمان فهو نائب".

واكد، ان "المشهد في مجلس النواب، سيكون بانتظار البدلاء ليكتمل عدد أعضاءه".

وكان رئيس المجلس محمد الحلبوسي استلم استقالة نواب الكتلة الصدرية، الذين استقالوا امتثالا لامر زعيمهم مقتدى الصدر.

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