خلاف على ’دراجة’ ينتهي بطعن الولد لأبيه بـ 11 طعنة في بابل

2022/06/14 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بحدوث جريمة قتل مروّعة لشاب اقدم على طعن والده بـ11 طعنة، في محافظة بابل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شاباً في العشرينات من عمره اقدم على طعن والده بإحدى عشرة طعنة بمنزلهما في منطقة محيزم وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل".واضاف ان "اقدام الشاب على هذه الجريمة جاء جراء خلاف على دراجة ما ادى الى وفاة والده"، لافتاً الى ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الشاب بعد ساعة من ارتكابه الجريمة".يذكر ان محافظات البلاد شهدت في الآونة الاخيرة جرائم مماثلة لما مذكور آنفاً، الأمر الذي ارجعه مراقبون الى تفشي المخدرات وشيوعها بين ايدي الشباب المراهق.

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