طمأن الأطباء الأم لشهور بأنه مجرد يرقان.. رضيع يُشخص بمرض كبدي نادر يصيب واحدًا من بين كل 15000 طفل بأمريكا

2022/06/14 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد اليرقان حالة شائعة للأطفال حديثي الولادة، ولكن أم لطفل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تريد تحذير الآباء الآخرين من مرض غير شائع ولكنه خطير، والذي شخّصه أطباء ابنها خطأً بأنه يرقان.الآن، يحتاج الرضيع إلى عملية زرع كبد.ويُسمى هذا المرض رتق القناة الصفراوية ويؤثر على طفل واحد من بين كل 15000 طفل في الولايات المتحدة

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