2022/06/14 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من ان الاستقالة الجماعية لنواب

الكتلة الصدرية البالغ عدد مقاعدهم (74)

مقعدا خلفت اسئلة كثيرة وتخمينات

وتحليلات سياسية ومواقف واضحة واخرى

غامضة من الشركاء والفرقاء في المنظومة

السياسية، الا ان ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ماهي حصص القوائم المستفيدة من مقاعد البدلاء؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ماهي حصص القوائم المستفيدة من مقاعد البدلاء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).