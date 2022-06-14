استراليا تهزم بيرو وتبلغ المونديال

2022/06/14 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الأسترالي، نهائيات كأس

العالم لكرة القدم في قطر 2022 بعد تغلبه

على بيرو بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة

بالتعادل السلبي، قبل أن يتم الاحتكام

إلى ضربات الترجيح التي

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