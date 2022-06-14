إيران.. ارتفاع ضحايا انفجار مصنع الكيماويات

2022/06/14 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء، ارتفاع ضحايا انفجار في مصنع للكيماويات جنوبي البلاد، مضيفا أن الإصابات بالعشرات ومعظمها طفيفة.

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