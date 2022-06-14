2022/06/14 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: اصابات الحمى النزفية بلغت 170 حالة منذ بداية العام وحتى الآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/14 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: اصابات الحمى النزفية بلغت 170 حالة منذ بداية العام وحتى الآن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: اصابات الحمى النزفية بلغت 170 حالة منذ بداية العام وحتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).