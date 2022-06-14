2022/06/14 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمى النزفية تسجل ارتفاعا جديدا بالاصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمى النزفية تسجل ارتفاعا جديدا بالاصابات والوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).