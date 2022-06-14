الآن.. مكتب المالكي يحتضن اجتماعاً للإطار وعزم والوطني وبابليون ونواب مستقلون

2022/06/14 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/عقد الإطار التنسيقي وحلفاؤه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمنزل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.وقال مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي عقد اليوم، اجتماعا مع تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون والنواب المستقلين في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”.واضاف المصدر، أن “الاجتماع يأتي لبحث مستجدات الوضع السياسي ومناقشة […]

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مكتب المالكي يحتضن اجتماعاً للإطار وعزم والوطني وبابليون ونواب مستقلون أولاً على ايرث نيوز.

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