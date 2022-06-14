دولة القانون: ضغوطات سياسية تمنع استجواب وزراء في حكومة الكاظمي

2022/06/14 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي ، الثلاثاء ، وجود ضغوطات سياسية تمنع استجواب عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي ، مشيرا إلى أن الضغوطات السياسية هي من تمنع الاستجوابات .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحمامي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “هناك […]

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