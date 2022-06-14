2022/06/14 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضبط 11 شاحنة تحتوي على مواد مخالفة في أحد مداخل بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:30

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