أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار في البورصة العراقية لهذا اليوم

قائمة بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في البورصة العراقية لهذا اليوم الثلاثاء (14 حزيران 2022)، وفقًا لمختصين.
بغداد – بورصة الكفاح 148,450 // السعر في اغلب صيرفات بغداد 148,000 – 149,000
البصرة – بورصة 148,550 // اربيل – بورصة 148,475
السليمانية – بورصة 148,550 الموصل – بورصة 148,550
بابل – حلة 148,500 الانبار – فلوجة 148,550
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