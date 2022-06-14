أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار في البورصة العراقية لهذا اليوم

2022/06/14 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائمة بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في البورصة العراقية لهذا اليوم الثلاثاء (14 حزيران 2022)، وفقًا لمختصين.

بغداد – بورصة الكفاح 148,450 // السعر في اغلب صيرفات بغداد 148,000 – 149,000

البصرة – بورصة 148,550 // اربيل – بورصة 148,475

السليمانية – بورصة 148,550 الموصل – بورصة 148,550

بابل – حلة 148,500 الانبار – فلوجة 148,550

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