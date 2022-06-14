الصحة العراقية: ارتفاع مؤشر الإصابات بالحُمّى النزفية إلى 170 مقابل 31 وفاة

2022/06/14 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات بالحمى النزفية.

حيث ذكرت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (14 حزيران 2022)، أن “عدد الإصابات بلغ 170 حالة، مقابل 30 حالة وفاة”

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