فيس بوك يدرج

2022/06/14 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادصنّفت منصة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، صفحة النائب حامد الموسوي في قائمة المنظمات الخطرة على خلفية تصريحاته ليلة الأمس في لقاء متلفز.

وكان الموسوي قد هاجم في تصريحات تلفزيونية الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ملوحاً الى ان هناك 6 ألوية على حدود إقليم كردستان.واصدر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تصريحات تتعلق بسياسة الاطار التنسيقي القادمة.وقال المكتب في بيان تلقه (بغداد اليوم) ان "ما صدر عن (حامد الموسوي) في احد الحوارات التلفزيونية امس الاثنين، لايمثل رأي العامري او الاطار التنسيقي او تحالف الفتح".واضاف ان "هذه اللغة التي تحدث بها الموسوي مرفوضة جملة وتفصيلا لانها تعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل الذي يتبناه تحالف الفتح وقيادته".وكان الموسوي قد قال في حديث متلفز إن الإطار سيقوم بإجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على الدخول في ائتلاف حكومي يقوده الإطار، ملوحاً بوجود 6 ألوية عسكرية على حدود إقليم كردستان.





ورد الموسوي على تصريح لعضو في الحزب الديمقراطي قال فيه ان "التحالف الثلاثي مع الصدر مازال مستمراً"، وهو ما اعتبره عضو تحالف الفتح محاولة لابتزاز الاطار من قِبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.





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