واقعة تسريب الأسئلة.. سحب يد 15 موظفا في مديرية الرصافة الثانية (وثيقة)

2022/06/14 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الثلاثاء، سحب يد 15 موظفاً في تربية الرصافة الثانية على خلفية تسريب أسئلة الرياضيات.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب الوزير وحصلت عليها (بغداد اليوم) إنه "استناداً لأحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل واشارة الى الامر الوزاري بالعدد 1832 في 2/6/2022 تقرر سحب يد 15 موظفاً في مديرية الرصافة الثانية بسبب تسريب الأسئلة".

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