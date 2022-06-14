طقس العراق.. موجة غبارية بدءاً من الغد

2022/06/14 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويتحول تدريجياً بعد الظهر الى مغبر في الأقسام الشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ويتحول تدريجياً الى مغبر في اقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف في بعض الأماكن، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف في اقسامها الغربية بعد الظهر، ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابع، أن "الطقس يوم الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً بعموم البلاد، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الأربعاء وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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