استخدامها يعتبر جريمة حرب.. تعرف على هذه القنابل العنقودية الروسية

2022/06/14 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير من 40 صفحة يوثق الاستخدام المزعوم للذخائر العنقودية وغيرها من وسائل الهجوم العشوائية، روسيا بارتكاب جرائم حرب خلال مساعيها للاستيلاء على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.وجاء في التقرير أن "القصف المتكرر للأحياء السكنية في خاركيف هو هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب".

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