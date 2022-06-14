طهران: لا توجد اي مادة نووية غير معلن عنها في ايران

2022/06/14 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، أنه لا توجد اي مادة نووية غير معلن عنها في ايران وان مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاتي فقط على اساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الاسلحة النووية.ونشرت منظمة الطاقة الذرية النص الكامل لتوضيحات الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بالتقرير […]

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