بمشاركة المستقلين وحركة بابليون.. اجتماع للإطار في مكتب المالكي بحضور ’عزم’ والاتحاد الوطني الكردستاني

2022/06/14 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاطار التنسيقي اجتماعا مع تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون والمستقلين في مكتب نوري المالكي لبحث مستجدات الوضع السياسي ومناقشة سبل الانفتاح السياسي على باقي القوى السياسية للاسراع في تشكيل الحكومة.

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