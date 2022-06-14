الصحة: ٣١ حالة وفاة و١٧٠ اصابة بالحمى النزفية

2022/06/14 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزارة الصحة عن آخر احصائيات

الاصابات والوفيات بوباء الحمى النزفية

واضرار موجة الغبار الاخيرة.





وقال الناطق الرسمي لوزار الصحة

الدكتور سيف البدر في بيان رسمي حصلت

وكالة نون الخبرية على نسخة منه ان

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