المغرب.. ما قصة

2022/06/14 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تظهر ملعب كرة قدم متطوراً في مدينة الحسيمة في المغرب.

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