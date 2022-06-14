مؤسسة الشهداء تطالب بدعم دولي لاستخراج جثث شهداء اعمق مقابر العراق

2022/06/14 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس فريق التحقيق والتنقيب عن المقابر الجماعية ضمن مؤسسة الشهداء احمد الاسدي، الثلاثاء، منظمات المجتمع الدولي بالتعاون من اجل اخراج جثث ضحايا مقبرتا الخسفة والبئر، مبينا ان المياه الكبريتية هي من تعيق استخراج الرفات من مقبرة الخسفة وقال الاسدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “مقبرتي “الخسفة والبئر” في الموصل عميقتان جدا وطالبنا […]

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