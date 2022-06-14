إطلاق المنحة المالية لـ6 آلاف أسرة عائدة الى المناطق المحررة

2022/06/14 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ،اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنحة المالية لـ6 آلاف أسرة عائدة.

وذكر بيان للوزارة ، أن "ملاكات الوزارة أنهت الإجراءات اللازمة لتوزيع المنحة المالية للأسر العائدة الى مناطقها المحررة وبحسب توجيهات وزير الهجرة والمهجرين عثمان الغانمي" ،مبيناً أنه "تم إطلاق هذه المنحة الجديدة لتشمل ستة آلاف أسرة ".

وأضاف أن "استلام المبالغ المالية يكون عن طريق البطاقة الذكية".

وأكد الغانمي بحسب البيان أن "هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية" ،مشيراً الى أن "ملاكات وزارة الهجرة والمهجرين تعمل وفق خطة معدة لهذا الغرض بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى".

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