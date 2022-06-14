(فيديو) هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي رسمياً

2022/06/14 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، لاعبه الجديد الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على “تويتر”، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه “مرحبا هالاند”.

HE’S HERE! 💙 pic.twitter.com/JuZEtzTWbv

— Manchester City (@ManCity) June 13, 2022

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