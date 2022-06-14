منذ 50 عاماً .. التضخم في ألمانيا لم يسبق له مثيل

2022/06/14 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل منذ خمسين عاما وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الأسعار ارتفعت في شهر مايو الماضي بنسبة 7.9% مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم، وبذلك واصلت نسبة التضخم الارتفاع للشهر الثالث على التوالي في أكبر اقتصاد اوروبي.

وهذه أول مرة يصل فيها التضخم في ألمانيا الاتحادية إلى هذا المستوى منذ توحيد شطري البلاد، مع العلم أن ألمانيا الغربية سجلت هذا المستوى من التضخم في شتاء 1973- 1974، وأكد مكتب الإحصاءات أن هذا التضخم أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين في ألمانيا.

(وام)

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