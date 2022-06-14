القرآن محاولة لقراءة مغايرة 69 - ضياء الشكرجي

2022/06/14 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنّي فَإِنّي قَريبٌ أُجيبُ دَعوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَليَستَجيبوا لي وَليُؤمِنوا بي لَعَلَّهُم يَرشُدونَ (186)هذه آية اعتراضية، لأنها تتوسطة الآيات المتعلقة بالصيام، فينتقل بما مؤلف القرآن إلى موضوع آخر، ثم يعود إلى موضوعه (الصيام وأحكامه)، وإذا كانت هناك ثمة علاقة بين هذه الآية والصيام، فهي علاقة بعيدة وغير مباشرة، لكن يمكن أن يكون حشر هذه الآية في هذه الموقع قد حصل ......





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