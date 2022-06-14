مُخّطَطٌ تُركي خبيث - امين يونس

2022/06/14 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس روسيا " مُتفهِمة " لمخاوف تركيا بالنسبة لأمنها القومي على حدودها الجنوبية .



الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً " متفهِمة " لهواجس تركيا .



الدولتَين العظميَين " متفهمتان " لإستعدادات تركيا لِشَن هجومٍ عسكري ضخم على ( منبج و تل رفعت ) وغيرها من المناطق في شمال سوريا وإعلان ما يُسّمى منطقة آمنة [[ رغم العداء المُستحكم بين روسيا والولايات المتحدة ولا سيما بعد حرب أوكرانيا ، فأن الدولتَين كما يبدو سيعطيا ......





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