استقالات الصدريين تكشف عن “طعون الحلفاء” ونواياهم المبيتة

2022/06/14 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اسرع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد ساعات قليلة من توقيع استقالات نواب التيار الصدري الاعلان عن استبدال جميع نواب الكتلة الصدرية بنواب جدد في اشارة واضحة لوجود نوايا مبيتة من قبل قادة تحالف السيادة بالتخلي عن مشروع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.وترى المصادر السياسية في تصريحات لـ/المعلومة/، عن “خميس الخنجر وحليفه […]

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