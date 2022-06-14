خبير قانوني: استقالة اعضاء مجلس النواب لن تمر إلا بهذه الشروط

2022/06/14 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الخبير القانوني ماجد مجباس، اليوم الثلاثاء، شروط قبول استقالة اعضاء مجلس النواب، فيما اكد ان هناك خلط بين قوانين تنظيم الاستقالة وقوانين التقاعد.وقال مجباس في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “مسألة العضوية في مجلس النواب ليست مسألة إرغامية ولعضو مجلس النواب تقديم الاستقالة ولكن لحساسية ودقة المركز القانوني لعضو مجلس النواب […]

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