عقب انتهاء المهلة.. بلدية الديوانية تزيل مواكب حسينية (صور)

2022/06/14 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

نفذت مديرية بلدية الديوانية، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة بقايا مواكب حسينية ممتدة على طريق الزائرين، بعد مهلة منحت لأصحاب تلك المواكب.

وقال مدير القطاعات البلدية في المديرية صفاء جليل لـ (بغداد اليوم)، ان "حملتنا أزالت بقايا مواكب حسينية خدمية منتشرة على طريق الزائرين وعلى الارصفة ، اذ ان هذه البقايا تعرقل حركة المواطنين وبقائها بدون اي فائدة وجاءت الحملة بعد مهلة منحت لهيئة المواكب الحسينية انتهت".

وأضاف، ان "الحملة مستمرة لإزالة كل التجاوزات الموجودة في المدينة وهدفها اظهار المدينة بصورة افضل ".

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