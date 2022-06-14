بمشاركة المستقلين.. اجتماع للإطار التنسيقي بحضور الاتحاد الوطني الكردستاني وعزم وبابليون

2022/06/14 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع مهم يعقد حالياً في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما بين هدف الاجتماع.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قبل قليل بدء اجتماع الاطار التنسيقي مع تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون والمستقلين في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث مستجدات الوضع السياسي، وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "المجتمعين في منزل المالكي يناقشون سبل الانفتاح السياسي على باقي القوى السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دون مشاركة التيار الصدري فيها".

وقال بيان للاطار في وقت سابق تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعها الاعتيادي الاثنين لمناقشة اخر تطورات الساحة السياسية".

واضاف، ان "الاطار التنسيقي يأمل ان يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

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