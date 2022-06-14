2022/06/14 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن يلج الزائر متحف السيارات الملكي غرب العاصمة الأردنية عمّان، يسافر في رحلة استثنائية عبر الزمن تروي قصة ملكية هاشمية، عبر أكثر من 100 سيارة ودراجة نارية نادرة معروضة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركبات فريدة من نوعها داخل متحف السيارات الملكي في الأردن تروي رحلة عبر الزمن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركبات فريدة من نوعها داخل متحف السيارات الملكي في الأردن تروي رحلة عبر الزمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).