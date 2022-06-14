بعد استثمار السعودية.. رئيس

2022/06/14 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس التنفيذي لشركة "إمبريسر" السويدية لألعاب الفيديو بيانا مكون من 1200 كلمة يدافع فيه عن استثمار بقيمة مليار دولار من قبل مجموعة "سافي غيمينغ" السعودية.

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