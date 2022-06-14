أمانة بغداد: النفايات ثروة وطنية ونسعى لتحويلها الى كهرباء

2022/06/14 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات سيرى النور قريباً، فيما أشار الى أن إحراق النفايات يمنح 40 ميغاواطاً من الطاقة في الساعة الواحدة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة والبيئية قيد استحصال الموافقات"، مبيناً أن "بغداد تفرز 9 آلاف طن يومياً من النفايات من 14 بلدية في العاصمة".

وأشار الى أن "النفايات ثروة وطنية بعد النفط والاتصالات، إلا أنها لم تستثمر بالصورة الصحيحة"، لافتاً الى "وجود رؤية لدى القيادات والمسؤولين في الأمانة للاستفادة من النفايات، ومن المؤمل تنفيذها بوجود الأمين الحالي".

وتابع أن "الرؤية، تتضمن عدم رمي النفايات في الشارع والاستفادة منها من خلال تجهيز أمانة بغداد بمحارق ذات سعة وتكنولوجية عالية تعطي غازاً صديقاً للبيئة"، مبيناً أن "عملية إحراق النفايات تعطي 40 ميغاواطاً في الساعة".

ونوه الربيعي، الى أن "المشروع بحاجة الى موافقات من الهيئة الوطنية للاستثمار والتعاقد مع إحدى الشركات التي تنصب المحرقات على حسابها"، مؤكداً أن "المشروع تبلورت رؤيته واستكملت وسيرى النور قريبا، خاصة وأن الأمانة فتحت باب الترشيح للشركات التي تتعاقد مع الهيئة الوطنية للاستثمار".

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