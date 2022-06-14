اول رد من الديمقراطي الكردستاني على تصريحات حامد الموسوي

2022/06/14 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل علي آغا، اليوم الثلاثاء، على تصريحات النائب السابق في تحالف الفتح حامد الموسوي، فيما وصفها بالمؤسفة.وقال آغا، في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى التكاتف للخروج من الازمة السياسية، وخدمة أبناء الشعب العراقي، ظهر علينا النائب السابق […]

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