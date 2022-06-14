طائرة صهيونية خاصة تصل الى الرياض

2022/06/14 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصلت طائرة صهيونية خاصة، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.وأظهرت بيانات ملاحية لموقع فلايت رادار وصول طائرة خاصة للعدو الإسرائيلي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد توقف مؤقت في الأردن.يُشار إلى أنه من فترة لأخرى تُقلع العديد من الرحلات من كيان الاحتلال باتجاه السعودية وبعضها تكون سرية وتقل مسؤولين أمنيين صهاينة.يأتي ذلك بعد […]

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