2022/06/14 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (14 حزيران 2022).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، لسعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 377 الف دينار، وسعر الشراء 373 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 384 ألف دينار.

الى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 337 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير في أسعار الذهب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير في أسعار الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).