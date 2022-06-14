شراء الأسهم المنخفضة الثمن يدفع المؤشرات الأوروبية نحو الصعود 1%

2022/06/14 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بنحو 1% مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة نتجت عن مخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعد انخفاضه 2.4% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين وصعدت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والتكنولوجيا بما بين 1.1% و1.8%، وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يدفع رفع سعر الفائدة المتوقع الاقتصاد إلى حالة ركود.

وارتفع سهم شركة إس.إيه.بي الألمانية للبرمجيات 1.5% بعد أن أعلنت شركة أوراكل الأمريكية أرباحاً فصلية قوية.

ونزل سهم أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 5.8% بعد أن أعلنت أن رئيسها التنفيذي، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني، سيستقيل بعد أسابيع من الخلافات مع مجلس الإدارة حول استراتيجية الشركة

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