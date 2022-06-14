تصاعد الجوع في العالم تصاعدا فضيعا و غير ضروريّ تماما – - لا حقّ في الكل - في ظلّ هذا النظام – الإنسانيّة في حاجة إلى الثورة و لا شيء أقلّ من ذلك ! - شادي الشماوي

2022/06/14 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي تصاعد الجوع في العالم تصاعدا فضيعا و غير ضروريّ تماما – " لا حقّ في الكل " في ظلّ هذا النظام – الإنسانيّة في حاجة إلى الثورة و لا شيء أقلّ من ذلك !جريدة "الثورة " عدد 755 ، 13 جوان 2022 https://revcom.us/en/horrifying-and-utterly-u ......





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