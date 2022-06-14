بيان عن اجتماع الاطار التنسيقي و عزم و الاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون حول خطوات تشكيل الحكومة

2022/06/14 | 13:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

عقدالاطار التنسيقي ،اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون .

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية .

واكد المجتمعون ان المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الاسراع في ب...

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