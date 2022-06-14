بينهم المدان بقتل العذاري.. تنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة ارهابيين في ذي قار

2022/06/14 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افادم مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة مدانين بالارهاب في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بمحافظة ذي قار.وقال المصدر لـ/المعلومة/، انه “تم تنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة مدانين بالارهاب ثلاثة منهم مدانين بمقتل الجندي مصطفى العذاري وهم من سكنة قضاء الفلوجة في محافظة الاتبار”.واشار الى ان “جميعهم من […]

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