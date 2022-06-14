إصابة فلسطينيين في اشتباك مسلح بين الاحتلال ومقاومين في نابلس

2022/06/14 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها لمدينة نابلس، فيما تصدى مقاومون من كتيبة نابلس لتلك القوات.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة احتلالية اقتحمت منطقة خلة العمود في نابلس، وسط إطلاق نار كثيف ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بشظايا.وأوضحت المصادر، وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين من “كتيبة نابلس” […]

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