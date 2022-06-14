2022/06/14 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص..كشف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية محمد احمد الروسان ، الثلاثاء ، عن وجود مشروع اميركي لتخريب أمن العراق يجري تنفيذه في الوقت الحالي، لافتا إلى أن امريكا تلعب دورا عبثيا يهدد الأمن القومي الإيراني.وقال الروسان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العراق عاد أولوية أمن قومي بعد التعثر المقصود في الملف النووي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي أردني يكشف لـ”المعلومة” عن دور امريكي تخريبي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي أردني يكشف لـ”المعلومة” عن دور امريكي تخريبي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).