2022/06/14 | 13:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعلن عن تفويج 2500 زائر يوميا إلى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/14 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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