العمليات المشتركة تعلن مقتل 8 ارهابيين في وادي الثرثار

2022/06/14 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 8 إرهابيين في صلاح الدين.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت (بغداد اليومّ نسخة منه، إن "القوات الامنية تمكنت اليوم، من قتل 8 إرهابيين في وادي الثرثار جنوب غرب صلاح الدين"

وأضافت ان "القوات تمكنت من قتل الإرهابيين من خلال اشتباكات وضربات جوية".

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