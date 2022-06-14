حقيقة وجود طلب رسمي لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة

2022/06/14 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي طرح رسمي بشأن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب عن الكتلة مهدي تقي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحديث عن وجود توجه نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة خلال المرحلة المقبلة، غير صحيح اطلاقاً، فحتى هذه الساعة لا يوجد أي طرح رسمي من قبل جميع الكتل السياسية بهذا الصدد".

وبين ان "جميع الكتل والأحزاب السياسية، تعمل وتتحرك نحو تشكيل حكومة جديدة، في الأيام القريبة، ولا توجد نية لحل البرلمان العراقي، والكل يعمل لاكمال الاستحقاقات الدستورية، وسط الاتفاق والتوافق بين جميع الشركاء".

وكانت أوساط سياسية متعددة ومتتبعين، توقعوا ان يتم اللجوء الى احد طريقين، اما المضي بتشكيل الحكومة، او حل البرلمان وإعادة الانتخابات النيابية.

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