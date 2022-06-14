بإطلالة على سلسلة جبال الحجر..

2022/06/14 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من محبي الطبيعة والغولف، ربما عليك زيارة نادي "تاور لينكس"، الذي يجمع الاثنين معًا! ليس ذلك فحسب، وإنما يُعتبر من بين أكثر ملاعب الغولف الطبيعية في دولة الإمارات.

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