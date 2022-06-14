مقتل 8 من الدواعش في صلاح الدين

2022/06/14 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – صلاح الدينأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن قتل 8 إرهابيين جنوب غرب صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية تمكنت من قتل 8 إرهابيين في وادي الثرثار جنوب غرب صلاح الدين".

واضافت ان " الدواعش قتلوا خلال اشتباكات وضربات جوية".

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