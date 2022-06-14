توضيح رسمي جديد يحسم سن إحالة الموظفين على التقاعد (وثيقة)

2022/06/14 | 13:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن سن إحالة الموظفين على التقاعد.

وأشارت وثيقة صادرة عن أمانة المجلس، إلى “اعتماد كتاب وزارة المالية الصادر بتاريخ (18 شباط 2022) القاضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان تولده سنة 1962، بحسب يوم وشهر الميلاد، بما يقابله في سنة 2022”.

وجاء في الوثيقة أيضاً “إحالة من كان تولده 1963، و1964 و1965، و1966، في سنة 2022، ممن أكمل السن القانوني على التقاعد”.

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